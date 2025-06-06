مسجد بورتسودان العتيق – البرهان وعقار يؤديان صلاة العيد

أدى السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ونائبه القائد مالك عقار صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بورتسودان العتيق . و تبادل رئيس مجلس السيادة ونائبه التهاني مع المواطنين بهذه المناسبة المباركة. سونا

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