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مسجد بورتسودان العتيق – البرهان وعقار يؤديان صلاة العيد

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • مسجد بورتسودان العتيق – البرهان وعقار يؤديان صلاة العيد 1/2
  • مسجد بورتسودان العتيق – البرهان وعقار يؤديان صلاة العيد 2/2

أدى السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ونائبه القائد مالك عقار صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بورتسودان العتيق .

و تبادل رئيس مجلس السيادة ونائبه التهاني مع المواطنين بهذه المناسبة المباركة.

سونا

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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