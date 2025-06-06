ادارة النظافة بمحلية مدني تضع خطة طموحة للنظافة خلال عطلة العيد

ود مدني - ولاية الجزيرة أعلنت إدارة النظافة بمحلية مدني الكبرى عن خطة طموحة لنظافة المدينة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بإشراف المدير التنفيذي للمحلية وتنفيذ إدارة النظافة . وأوضح الأستاذ يوسف محمد سعد مدير إدارة النظافة بالمحلية في تصريح لسونا أن الخطة تستهدف نظافة السوق العمومي والشوارع الرئيسية والأحياء مشيراً إلى أن إدارته ستعمل بكامل طاقتها التشغيلية والتي تشمل أكثر من 80 عاملاً وتوفير 4 عربات ضاغطة و2 قلاب وباك لودر و عربات كنتر لتغطية الشوارع الرئيسية . وناشد المواطنيين والتجار التعاون مع إدارة النظافة من خلال وضع النفايات في أكياس وربطها جيداً ثم وضعها في الأماكن المخصصة ووضع جلود الاضاحي في تجمعات النفايات والفسحات المعروفة لتسهيل عملية النقل والحفاظ على نظافة المدينة . سونا

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