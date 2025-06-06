اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تقف علي جهود اللجنة في معالجة مناطق الهشاشة بالمحليات

اكد الاستاذ علي ابو فاطمة كرار الامين العام لحكومة ولاية كسلا رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالولاية اهمية تضافر الجهود من اجل معالجة أماكن الهشاشة ووضع الخطط لمقابلة طوارئ الخريف.

ودعا المحليات للاستعداد للخريف والاسراع في تنفيذ اعمال الصيانة وتطهير المصارف قبل هطول الأمطار.

جاء ذلك لدى تراسه الاجتماع الدوري للجنة العليا لطوارئ الخريف بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بكسلا.

وقدم مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف العقيد بدوي محمد حسين مدير الدفاع المدني بالولاية تقريرا مفصلا حول الزيارة الميدانية للجنة الفنية التي شملت مناطق السبيل ومركزي الإيواء بمصنع البصل وغرب المطار من اجل الاطمئنان على التحوطات الموضوعة لحمايتها من السيول وعلاوة علي الأعمال الجارية لعمل الردميات بجانب رفع الجسور الواقية .

واشار بدوي إلى بعض الملاحظات وتحفظات اللجنة في تخطيط بعض المواقع كقطع سكنية علي مجاري الخيرات وخطوط المياه وتوصية اللجنة بأهمية معالجة الأمر وتعويض المواطنين في أماكن أخرى بجانب توصية اللجنة بأهمية التنسيق بين المحليات والمؤسسات ذات الصلة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنى التحتية بالصور العلمية للحفاظ عليها.

استعرض بدوي الموقف الصحي ومستوى تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع ترويض نهر القاش بجانب التحوطات الموضوعة لفترة عيد الاضحي المبارك …

وجدد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية.المكلف المهندس عبدالقادر محمد زين رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف اهتمام الوزارة بمعالجة مناطق الهشاشة وتوفير الآليات وفق الحوجة وتسخير كافة الامكانيات من اجل إزالة المعوقات التي تواجه المحليات في تنفيذ برامج الجان الفرعية لطوارئ الخريف .