نواب في البرلمان البلغاري يشتبكون بالأيدي احتجاجاً على إلى الانضمام لـ اليورو

نواب في البرلمان البلغاري يشتبكون بالأيدي خلال جلسة رسمية احتجاجاً على موافقة المفوضية الأوروبية على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتباراً من العام المقبل، ما أثار احتجاجات حزب النهضة اليميني المتطرف أمام البرلمان في صوفيا.

وتجمع آلاف المتظاهرين رافعين الأعلام البلغارية مرددين شعار “لا للاستعمار الأوروبي” في العاصمة صوفيا للتعبير عن معارضتهم خطوة الانضمام إلى منطقة اليورو التي انتقدها حزب النهضة بشدة.

عربي TRT