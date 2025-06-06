قام المطرب السعودي, محمد الخليفي, بترديد أغنية الفنانة السودانية, هالة عمر, التي تصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطرب السعودي, قام بترديد الأغنية على طريقته الخاصة وسط تفاعل واسع من الجمهور السوداني, الذي قام بمشاركتها. وبعد انتشار الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي, قامت المطربة صاحبة الأغنية هالة عمر, بمشاركة مقطع الأغنية بصوت الفنان محمد الخليفي, على إحدى حساباتها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت الفنانة هالة عمر, مشيدة بترديد المطرب السعودي, لأغنيتها التي تحولت لترند في الوطن العربي. وقالت المطربة الشابة في تدوينتها: (من الأشياء الجميلة في مسيرة الفنان ان يحب الناس اغانيه ويرددونها او يتغنى بها الفنانين من مختلف الجنسيات فهذا لو دل انما يدل في المقام الاول على توفيق الله ، شكراً الفنان السعودي محمد الخليفي, وادام الله المحبة والتحية لكل الشعب السعودي محبات كتيرة جداً). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فنان سعودي يتغنى بالأغنية السودانية الترند (ما تضغطوني شديد) وفنانة الأغنية هالة عمر ترد بتدوينة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.