تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعل واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي حظي بمشاهدات عالية أظهر فتاة مصرية, قامت بتجسيد شخصية العروس السودانية, بأزياء “الجرتق” الذي ترتديه العروس السودانية, في ليلة زفافها. https://www.facebook.com/reel/1872735986917378 ودخلت الحسناء المصرية, في وصلة رقص مثيرة على أنغام إحدى أغنيات مطربي بلادها, وسط تفاعل الحاضرين في كرنفال سوداني, أقيم بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء مصرية ترتدي أزياء العروس السودانية وتشعل الإحتفال بوصلة رقص مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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