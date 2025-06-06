توفير الإمداد الدوائي ل65 مؤسسة صحية بالجزيرة في العيد

هنأ مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع ولاية الجزيرة الدكتور أبو بكر خضر يوسف مواطني الولاية بعيد الأضحى المبارك متمنياً أن تمر إجازة العيد بأمن وأمان . وأعلن مدير الإمدادات الطبية في تصريح لسونا عن تقديم خدمة الإمداد الدوائي خلال عطلة العيد عبر 65 مؤسسة صحية منتشرة في محليات الولاية بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الصحي . مشيراً لتكوين غرفة طوارئ للإشراف على إستقرار الإمداد الدوائي خلال عطلة العيد . وكشف عن توفير أدوية الطوارئ بالتنسيق مع الغرفة المركزية للقطاع الأوسط وتوفير المتحركات لنقل الدواء والكوادر العاملة لضمان إستقرار الإمداد اليومي عبر المنافذ المقدمة . وأعلن خضر عن تقديم الخدمة المرجعية النموذجية عبر صيدليات ترياق ومدني الشعبية داخل مدينة مدني خلال فترة العيد . سونا

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