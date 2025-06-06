شاهد بالفيديو.. الفنان عاصم البنا يشارك إبنته الرقص في حفل تخرجها من إحدى الجامعات السودانية بمصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان عاصم البنا, وهو يدخل في وصلة رقص مع إحدى الفتيات في حفل تخرجها. https://www.facebook.com/reel/643574652044673 ووفقاً لما أوردت بعض الصفحات الناشرة للمقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فإن الفتاة هي إبنة الفنان الشهير وأحتفل معها بحفل تخرجها من إحدى الجامعات السودانية, والذي أقيم بمصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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