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نشر صفحة قناة الجزيرة _ السودان, على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك, إحصائية عن قيمة “خروف” الأضحية في عدد من الدول العربية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاء السودان, ضمن أرخص البلدان العربية, في قيمة شراء الأضحية لهذا العام رغم الحرب التي يشهدها منذ أبريل من العام 2023.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع الإحصائية بتعليقات متغزلة في السودان, على شاكلة: (رغم كل شيء نحن الأرخص فمن يستطيع حصارنا).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. رغم الحرب والظروف الإقتصادية.. السودان أرخص الدول العربية في تكلفة شراء “خروف” الأضحية ومتابعون: (رغم كل شيء نحن الأرخص فمن يستطيع حصارنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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