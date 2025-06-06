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شاهد بالفيديو.. (جب جرب).. معلق سعودي يستعين بعبارة السوداني الشهير كمال الدولي أثناء تعليقه على هدف كريم بنزيما في شباك القادسية

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. (جب جرب).. معلق سعودي يستعين بعبارة السوداني الشهير كمال الدولي أثناء تعليقه على هدف كريم بنزيما في شباك القادسية 1/2
  • شاهد بالفيديو.. (جب جرب).. معلق سعودي يستعين بعبارة السوداني الشهير كمال الدولي أثناء تعليقه على هدف كريم بنزيما في شباك القادسية 2/2

استعان المعلق قنوات الدوري والكأس, بعبارات الإداري بفريق إتحاد جدة, السوداني الشهير كمال أبشر, أثناء تعليقه على هدف مهاجم الإتحاد كريم بنزيما.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنى المعلق السعودي, سمير المعيرفي, بهدف النجم الفرنسي, الذي سجله في شباك القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

https://www.facebook.com/reel/3702065230083409

وردد المعيرفي, خلال وصفه للهدف الذي كفل للإتحاد البطولة (جب جرب), وهي العبارة الشهيرة التي ظل يردد السوداني, كمال أبشر الدولي, كما ذكر معلق المباراة.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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