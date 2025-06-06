حكومة شمال دارفور تدعو المواطنين لتجنب التجمعات ايام العيد

دعت الأمانة العامة لحكومة ولاية شمال دارفور ، جميع المواطنين داخل مدينة الفاشر ، إلى ضرورة تجنب التجمعات في الساحات العامة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 1446 هجرية وذلك حفاظاً على أرواحهم من غدر مليشيا آل دقلو الإرهابيـة التي دأبت علي قصف الأحياء السكنية ، ومراكز إيواء النازحين بالإضافة إلى معسكر أبوشوك للنازحين بمدينة الفاشر بصورة مستمرة . وحثت المواطنين بضرورة التضرع، والدعاء للمولى عز وجل وببركة يوم عرفة أن يفك حصار مدينة الفاشر، وتحرير مدن دارفور ، وكل المناطق التى دنستها المليشيا المتمردة. سائلة الرحمة والمغفرة للشهداء الابرار من المواطنين، والقوات المسلحة، والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، الذين إرتقت أرواحهم الطاهرة الذكية فداءآ للوطن، وعاجل للشفاء للجرحي والمصابين ،وعوداً حميدا للمفقودين. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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