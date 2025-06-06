الدفاع المدني يدعو المجتمع الدولي إلى تمويل مرن وشامل لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية

ترأس الفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا، الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث (GP2025) التي تُنعقد في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجاري، في اجتماعات المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى المعنية بـ “تسريع تمويل القدرة على الصمود: حلول مخصصة للحد من مخاطر الكوارث” .

وفي كلمته، أعرب السيد الأمين العام عن تقدير السودان لعقد هذه الفعالية الهامة، مؤكداً أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ وتراجع التمويل المخصص لمواجهتها، خاصة في الدول الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أن السودان يمر بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بسبب الحرب التي تشنها المليشيا المتمردة ضد الدولة والشعب السوداني، مسنودةً براعياتها الإقليمية، وحملات التدمير الممنهج للبنية التحتية الحيوية، مما زاد من ضعف المجتمعات أمام المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية.

وأكد سيادته التزام السودان بتنفيذ إطار سنداي وأجندة 2030، واستعرض جهود المجلس القومي للدفاع المدني كنقطة ارتكاز وطنية للحد من مخاطر الكوارث.

كما استعرض سعادة الفريق تجربة السودان في تنفيذ مشروع الإنذار المبكر متعدد المخاطر، والذي تم إنجاز أكثر من 80% منه بالشراكة مع الحكومة الإيطالية، داعياً إلى تقديم دعم فني ومالي لاستكمال وتوسيع نطاق المشروع ليشمل كافة ولايات السودان.