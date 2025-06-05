6 شركات كويتية ضمن أكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية 93 مليار دولار

كشفت مجلة «ميد» المتخصصة عن قائمتها لأكبر 100 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، والتي ضمت 6 شركات كويتية بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 93 مليار دولار، ويعكس وجود هذه الشركات في القائمة مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، خصوصا في قطاعات المصارف والاتصـــــالات والعقارات.«بيت التمويل» في الصدارة

جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في صدارة الشركات الكويتية واحتل المركز الـ 13 إقليميا، بقيمة سوقية بلغت 41.5 مليار دولار، بإيرادات إجمالية قدرها 5.1 مليارات دولار، وصافي أرباح بلغ 1.9 مليار دولار. ويعد «بيتك» من أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة، ويتميز بقاعدة أصول قوية ونموذج تشغيلي متنوع جغرافيا.

«الوطني» ثانياً

احتل بنك الكويت الوطني المرتبة الثانية كويتيا والـ 18 إقليميا بقيمة سوقية قدرها 26.9 مليار دولار، محققا إيرادات بلغت 3.8 مليارات دولار، وأرباحا صافية عند 1.9 مليار دولار، ويواصل «الوطني» أداءه المستقر ويعزز مكانته كمصرف تقليدي رائد إقليميا، بدعم من توسع عملياته الدولية، لاسيما في دول الخليج ومصر.

«بوبيان» يرسّخ حضوره

جاء بنك بوبيان في المرتبة الثالثة كويتيا والـ 47 إقليميا، بقيمة سوقية بلغت 9.6 مليارات دولار، محققا إيرادات بنحو 700 مليون دولار، وأرباحا صافية بلغت 300 مليون دولار. ويتميز البنك بمكانته كأحد أبرز المصارف الإسلامية الحديثة، ويواصل تعزيز وجوده في السوق من خلال التركيز على الرقمنة وتجربة العملاء.«زين» تواصل التوسع

احتلت شركة «زين» للاتصالات المرتبة الرابعة على المستوى المحلي والـ 60 إقليميا، بقيمة سوقية بلغت 6.8 مليارات دولار، وإيرادات بلغت 6.4 مليارات دولار، مع صافي ربح بلغ 700 مليون دولار. وتواصل «زين» توسعها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومة بنمو قوي في خدمات البيانات والتحول الرقمي.

«الخليج» يعزّز مكانته

جاء بنك الخليج في المركز الخامس كويتيا والـ 89 على المستوى الإقليمي، بقيمة سوقية بلغت 4.4 مليارات دولار، محققا إيرادات بنحو 500 مليون دولار، وأرباحا صافية قدرها 200 مليون دولار، وتعمل إدارة البنك على تعزيز حضوره عبر إستراتيجيات تهدف إلى تحسين جودة الأصول والخدمات المصرفية الرقمية.

«المباني» حضور إقليمي

احتلت شركة المباني المرتبة السادسة كويتيا والـ 79 إقليميا، بقيمة سوقية بلغت 4 مليارات دولار، وإيرادات تقدر بـ 400 مليون دولار، وصافي أرباح بلغ 200 مليون دولار. وتعد «المباني» المالكة والمطورة لمجمع «الأفنيوز» من أبرز شركات التطوير العقاري التجاري في المنطقة، وتوسع حاليا استثماراتها في السعودية والبحرين. هذا، وتعكس بيانات الشركات الكويتية الست المدرجة في قائمة ميد تنوعا في هيكل الاقتصاد الكويتي، مع هيمنة واضحة للقطاع المصرفي الذي يشكل أكثر من 85% من إجمالي القيمة السوقية للشركات الكويتية في القائمة، كما يمثل قطاع الاتصالات محورا إستراتيجيا في ظل التوسعات الإقليمية لشركة «زين»، في حين يبرز دخول شركة المباني دلالة على أهمية القطاع العقاري التجاري في دعم النمو الاقتصادي محليا وإقليميا.وتؤكد المؤشرات أن استمرار هذه الشركات في تبني إستراتيجيات التحول الرقمي والتوسع الجغرافي يعزز من موقعها التنافسي في الأسواق الخليجية، ويعكس تطور بورصة الكويت كمنصة مالية راسخة ذات وزن إقليمي متزايد.

السياق الإقليمي

من جهة أخرى، أظهرت بيانات MEED، أن القيمة السوقية لأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت للعام الثاني على التوالي إلى 3.48 تريليونات دولار مقارنة بـ 3.7 تريليونات دولار العام السابق، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع أسهم شركات النفط والبتروكيماويات الكبرى.

ويعكس هذا التراجع امتدادا لحالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، لاسيما بفعل السياسات الأميركية، والتي شملت ضعف الدولار، ومخاوف من ركود اقتصادي أميركي، وتهديدات بفرض رسوم جمركية، إلى جانب التوجه لميزانيات توسعية تزيد من العجز المالي في الولايات المتحدة. بالمقابل، ساهمت القطاعات المصرفية والمشروعات غير النفطية، في تخفيف أثر هذا التراجع، مع تسجيل نمو في حجم الإقراض وزيادة في الربحية المؤسسية.

الطروحات الأوليةرغم الضغوط على قطاع النفط، سجل عام 2024 نشاطا ملحوظا في سوق الطروحات الأولية، حيث شهد تنفيذ 54 اكتتابا عاما، وهو أعلى رقم سنوي على الإطلاق، وجمعت الطروحات ما مجموعه 12.6 مليار دولار، ما يقترب من المتوسط السنوي البالغ 13.1 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.

وقد شهد الربع الرابع من 2024 وحده تنفيذ 25 طرحا أوليا جمعت 7.9 مليارات دولار، بزيادة 32% في العدد و59% في القيمة، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.

الأنباء الكويتية