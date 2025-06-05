عبدالله يحيى يلتقي رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس

قدم عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور عبدالله يحيى التهنئة للسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس، لنيله ثقة القيادة لإدارة الفترة المقبلة، وتسيير دولاب عمل الحكومة وتنفيذ البرامج المطروحة لخدمة قضايا وهموم المواطن.

ولفت عضو السيادي لدى، لقائه رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية التناغم والعمل المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لإنفاذ الخطط التنفيذية والمشروعات الخدمية، وضرورة العمل على توحيد الصف الوطني وإرساء دعائم الاستقرار وتعزيز الأمن والسلم.

من جانبه، أمن رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التسامح بين كافة المكونات، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد من أجل وطن آمن ومستقر، وضرورة العمل على تحقيق المصالحات المجتمعية لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي.

وناقش اللقاء أهمية الالتفاف حول القوات المسلحة والعمل وفق برامج من شأنها بسط السلم والأمن وفرض سيادة وهيبة الدولة والقانون.