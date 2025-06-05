شندي: السجن عشرين عاما لمتهم تعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

اصدرت محكمة جنايات شندي العامة حكما في مواجهة المتهم ( م ع ) بعد ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ 731/ 2025) لمخالفته نص المادة/ (1/50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م بالسجن لمدة 20 عاما للمتهم لمخالفته نص المادة 50 من القانون الجنائي لتعاونه مع قوات الدعم السريع المتمردة في تقويض النظام الدستوري . وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا ابراهيم خالد بشير. سونا

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