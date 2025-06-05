قامت وكالة السودان للانباء يوم الاريعاء بجولة على بعض أسواق المواشي بالولاية الشمالية حيث سجلت زيارة لسوق المواشي بمحلية دنقلا ووقفت على أسعار الهدي التي تتراوح ما بين 400 الف جنيه الى مليون جنيه وذلك حسب العرض والطلب وجودة الخراف. ويشهد السوق إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء أضحيتهم. ودشنت منظمة الشهيد بمحلية دنقلا برعاية المدير التنفيذي للمحلية دكتور مكاوي الخير الوقيع اليوم مشروع الاضاحي لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين بالمحلية ويأتي المشروع في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسرور في نفوس أسر الشهداء. وأكد المدير التنفيذي للمحلية في تصريح لسونا إهتمام الدولة ورعايتها لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين تقديرا وعرفانا للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الدين والوطن. واشاد بجهود ودور منظمة الشهيد بالمحلية واهتمامها بأسر الشهداء. على صعيد آخر تواصلت إدارة الثروة الحيوانية بمحلية دنقلا عملية التوعية الارشادية بسوق المواشي بدنقلا وذلك بهدف التأكد من صحة المواشي من خلال تقديم الارشادات والخدمات البيطرية وتبصير أصحاب المواشي بكيفية التعامل مع الحيوانات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لخراف الاضاحي. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الشمالية.. أسعار الخراف بين 400 الف جنيه الى مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.