استعدادات بالبحر الاحمر لانطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل

بحث والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، مع مدير عام قطاع التعليم، الأستاذ هاشم علي، استعدادات الولاية لانطلاق العام الدراسي الجديد في السابع من سبتمبر المقبل.

وأوضح مدير قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر، الأستاذ هاشم علي، في تصريحات صحفية الاريعاء عقب الاجتماع الذي انعقد بقاعة مجلس وزراء الولاية، بحضور المديرين التنفيذيين بالمحليات والمنظمات العاملة في قطاع التعليم، أن الاجتماع ناقش التجهيزات الخاصة بالمدارس التي بها داخليات للطلاب والطالبات ووضع التغذية بها، وتوصل إلى جاهزية المحليات لاستئناف الدراسة، حيث تم تعيين المعلمين للمواد العلمية بالولاية، كما وعد والي الولاية بتعيين 120 معلمًا ومعلمة سيتم توزيعهم على محليات الولاية.

وأكد الأستاذ هاشم علي أنه تم اتخاذ قرار بمنح شهادة مزاولة المهنة في التعليم بالتنسيق مع مجلس مهن مزاولة التعليم، مشددا على أن أي شخص لا يحمل شهادة مزاولة التعليم لن يكون مؤهلًا للعمل في هذا المجال، حرصًا على رفع كفاءة التدريس بالولاية.