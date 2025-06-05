توجيهات من البرهان بالإفراج عن شحنات الشاي الكيني ما قبل الحظر

توجيهات من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالإفراج عن شحنات الشاي الكيني والتي إكتملت إجراءات استيرادها إلي السودان قبل وأثناء تنفيذ قرار حظر استيراد الشاي الكيني إلي البلاد . ■ توجيهات الفريق البرهان سترفع الضرر عن تجار ومستوردين ظلت حاويات بضائعهم محجوزة منذ أشهر بميناء بورتسودان .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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