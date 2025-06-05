“عربات الإطفاء، والأطقم المؤهلة”.. شرطة نهر النيل تكمل إستعداداتها لتأمين عطلة عيد الأضحى

ترأس اللواء شرطة حقوقي /سلمان محمد الطيب، مدير شرطة ولاية نهر النيل، بمكتبه، اجتماع مجلس تنسيق وزارة الداخلية بالولاية، والذي يضم في عضويته قوات الدفاع المدني، والسجون، وحماية الحياة البرية، والجمارك، ومكافحة التهريب، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك.

وقد خُصص الإجتماع لمناقشة الخطط التفصيلية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار خلال عطلة العيد، حيث تم التأكيد على رفع درجة الجاهزية لدى قوات الدفاع المدني من خلال توفير عربات الإطفاء، والأطقم المؤهلة، وتعزيز عمليات الإنقاذ البري، إلى جانب تكثيف الانتشار في المسطحات المائية عبر أطقم الإنقاذ النهري، تحسبًا لأي طارئ.

كما شدد الاجتماع على ضرورة تفعيل جهود قوات مكافحة التهريب، بتوسيع نطاق التمشيط والانتشار ميدانيًا للحد من عمليات تهريب السلع والبضائع، التي تشهد نشاطًا متزايدًا في مثل هذه المواسم.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع خطط تأمين سجون الولاية، حيث تقرر دعمها بقوات إسناد ومركبات بهدف رفع كفاءة الحماية وضمان إستقرار المؤسسات الإصلاحية، مع الإشارة إلى دور هذه القوات في المشاركة الفاعلة ضمن خطة تأمين عيد الأضحى المبارك.

المكتب الصحفي للشرطة