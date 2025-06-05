نشر ناشط سعودي, معروف على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمتابعات عالية وتفاعلات كبيرة من الجمهور السوداني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الناشط حمود وليد, المشهور بحبه للسودان, والسودانيين, طالب بنصيبه في مشروب “الشربوت”, السوداني, الذي يصنع في أيام عيد الأضحى تحديداً. https://www.facebook.com/reel/1093274925974014 وذكر حمود, ممازحاً: (يا السودانيين (الشربوت ما حقكم براكم ومن حقي أنا أطلب بنصيبي منه لذلك أنصحكم تخلوا لي حقي بالجنبة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ناشط سعودي شهير يخاطب السودانيين: (الشربوت ما حقكم براكم ومن حقي أنا أطلب بنصيبي منه لذلك أنصحكم تخلوا لي حقي بالجنبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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