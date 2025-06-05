شهد كرنفال سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة حضور عدد كبير من المصريين, إضافة لحضور بعض المطربين السودانيين, المقيمين بمصر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهدت إحدى الفقرات مشاركة فتاة مصرية في الكرنفال بزي العروس السودانية, بإرتدائها “جرتق” العروس. وجسدت الفتاة المصرية دور العروس مع أحد الشباب السودانيين, في لفتة نالت إعجاب الحضور حيث مازحت الفتاة الشاب الذي جسد شخصية العريس قائلة: (عريسي السوداني الله أكبر عليه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في حفل بهيج حضره عدد من المطربين.. زواج شاب سوداني من فتاة مصرية والعروس تتغزل في عريسها: (عريسي السوداني الله أكبر عليه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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