تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر المطربة المعروفة مونيكا روبرت, وهي تغني في حفل سوداني, بالعاصمة المصرية القاهرة. وأحيت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, حفل لأصحاب المشاريع السودانية, بجمهورية مصر, حيث ظهرت مونيكا, بأزياء مثيرة للجدل وسط تعليقات غزل من الجمهور أبرزها: (ملكة جمال السودان من 2015 وإلى الآن بدون منازع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تشعل حفل غنائي لأصحاب المشاريع السودانية بمصر والجمهور يتغزل: (ملكة جمال السودان من 2015 وإلى الآن بدون منازع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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