شهدت مدينة بورتسودان, شرقي السودان, مغادرة المئات من البصات السفرية المحملة بالمواطنين الذين قرروا العودة إلى منازلهم بالعاصمة الخرطوم, وبعض الولايات. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلينن, فقد شهدت إحدى المعابر بمدينة بورتسودان, تكدس وازدحام للبصات التي تقل المواطنين. ووفقاً لما ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحصول على تذكرة سفر من الميناء البري ببورتسودان, أصبح أمر من المستحيلات. حيث قرر المواطنون مغادرة المدينة والعودة إلى منازلهم بالعاصمة وبقية الولايات التي شهدت استقرار تام بعد أن نجح الجيش في تحرير عدد كبير جداً من المدن أبرزها العاصمة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المواطنون يقررون الاستمتاع بالعيد داخل منازلهم.. مئات البصات السفرية تغادر مدينة بورتسودان في يوم واحد صوب العاصمة الخرطوم وبعض الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.