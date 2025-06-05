وثق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, لرحلة أول قطار ركاب منذ بداية الحرب التي شهدتها البلاد في منتصف أبريل من العام قبل الماضي. https://www.facebook.com/reel/1995343754537180 وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن القطار الجديد غادر مدينة شندي, محملاً بالركاب ضمن رحلة العودة الطوعية لسكان مدينة بحري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حمل عشرات المواطنين ضمن رحلة العودة الطوعية.. مدينة شندي تشهد إنطلاق أول قطار متجهاً إلى بحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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