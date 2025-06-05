واصلت المذيعة السودانية, المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تسابيح مبارك خاطر, استفزاز المتابعين بنشرها تقارير تهاجم من خلالها الجيش وقياداته. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, بنشر تقرير جديد كشفت من خلاله عن الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب. وذكرت تسابيح, أن السودان يحتاج إلى ترليون دولار, لإعادة الحياة لما قبل 15 أبريل, وهو التاريخ الذي شهد بداية المعارك بين الجيش ومليشيا الدعم السريع. كما هاجمت مذيعة قناة النيل الأزرق, والشروق, السابقة قيادات الجيش وحكومة بورتسودان, واتهمتهم بإطلاق الوعود الكاذبة منذ بداية الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تسابيح خاطر تواصل إستفزاز جمهور مواقع التواصل: (السودان يحتاج إلى ترليون دولار لإعادة الحياة لما قبل 15 أبريل وسلطات بورتسودان تستمر في إطلاق الوعود الكاذبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.