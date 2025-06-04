“بلوزة كت باللون الأبيض” .. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام.

وخطفت ياسمين صبري أنظار متابعيها في الصور بإطلالة لافتة كشفت عن ذوقها الأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها، حيث ظهرت من أمام المرآة مرتدية بلوزة كت باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين صبري بخصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشفت عن جمال ملامحها.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها، الذين أشادوا بأناقتها وجمالها المعتاد.

بوابة الأهرام