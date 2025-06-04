ناشطون يتهمون العدل والمساواة باختطاف الصحفي “عطاف عبد الوهاب” والحركة تقول المذكور ضمن قواتها برتبة مساعد

حركة العدل والمساواة ناشطون يتهمون حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم باختطاف الصحفي السوداني “عطاف عبد الوهاب، والحركة تقول إن المذكور ضمن صفوف قواتها ويحمل رتبة “مساعد”.. طالع التفاصيل: الجزيرة – السودان

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