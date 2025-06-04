الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة..تقرير “هيومان رايتس ووتش” موجهة ومنحازة وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه

الجيش السوداني - الناطق الرسمي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله: – الادعاءات الواردة في تقرير “هيومان رايتس ووتش” بشأن قصف المدنيين في نيالا غير صحيحة ومجافية للواقع – نرى أن هذه التقارير موجهة ومنحازة وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه – نؤكد أن الميليشيا تستهدف بصورة مباشرة المرافق العامة بما فيها المنشآت الصحية ومصادر المياه والكهرباء وذلك أمام أنظار المجتمع الدولي دون أي تحرك يُذكر .

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