تمبور يرحب يتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء

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رحب مصطفى تمبور والي ولاية وسط دارفور يتعيين الدكتور كامل ادريس رئيسا لمجلس الوزراء، معتبرا أن الخطوة موفقه، مؤكدا وقوفه معه سندا وعضدا وتقديم كل ما يمكن في سبيل إنجاح برامجه وتنفيذ مهامه الموكلة إليه، مشيرا إلى ان التعيين اتي في الوقت المناسب وان الشعب السوداني الذي دفع قاتوره الحرب يرحب بذلك ويشكر قيادة الدولة على هذه الخطوة.
وقال تمبور في تصريح ( لسونا) أن قواتنا المسلحة والقوات المساندة لها تحقق انتصارات متتاليه ضد المليشيا المتمردة، وان العزيمة مستمره لديها حتى تنظيف كل شبر من أرض الوطن دنسته مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأضاف الوالي أن ولايات دارفور ستعود قريبا لحضن الوطن بعد تطهيرها من ال دقلو الإرهابية وان اللاجئين والنازحين سيعودون قريبا إلى ديارهم بأمن وأمان ليباشروا حياتهم بصورة اعتيادية .
واعدا الشعب السوداني بتسليمه السودان خالي من التمرد، موجها رساله للدول الداعمة للمليشيا أن الشعب السوداني لن يركع ابدا وان كل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة ستفشل بإذن الله تعالى لأنها اصتدمت بصخزة الشعب السوداني القوي الموحد المتماسك وان السودان سيظل قويأ موحدا بإذن الله تعالى.
وهنا تمبور الشعب السوداني بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يعود العام القادم والسعب السوداني مستقر َينعم بالأمن والأمان والنصر للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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