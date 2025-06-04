وزير التربية سنار يعلن عن عدم حرمان اي تلميذ من الجلوس للامتحان بسبب عدم دفع الرسوم

قال الأستاذ بابكر سر الختم وزير التربية والتوجيه ولاية سنار ان هناك 3 الاف من بين ال33 الف تلميذ من الجالسين لامتحان المرحلة الابتدائية معفيين من الرسوم وهم أبناء الشهداء والايتام والفقراء وذوي الاعاقة بشهادة تثبت ذلك.

واضاف في منبر نبض السلطنة الاعلامي الذي عقد اليوم حول نجاح العام الدراسي وسير الامتحانات لدينا وسائل وطرق للاعفاء من الرسوم وعدم حرمان أي تلميذ لا يستطيع دفع الرسوم من الجلوس للامتحان .

وبعث الوزير بتحية جليلة للمعلمين لما ما قاموا به من دور وطني كبير لإنجاح العام الدراسي اضافة للجهود الشعبية والرسمية، مشيرا إلى ان المعلم رأس الرمح مؤكدا انه بالتعليم ترتقي الامم .

وأضاف نحن في خواتم العام الدراسي الذي سار وفق ما خطط له رغم الظروف الاستثنائية للولاية حيث تأثرت البنية التحتية بسبب دخول الاوباش .

وأكد سر الختم ان الوزارة ستوقع عقدا مع شركة جياد لتوفير الاجلاس، لافتاً إلى أن الاتفاق قد تم لتوفير الكتاب المدرسي.

وذكر ان المنظمات من الشركاء الاصيلين في العملية التعليمية حيث تعمل بشكل أساسي في تدريب المعلمين وتقديم الوجبة المدرسية وإعادة البناء في المدارس .

وحول المقررات الدراسية قال:” خططنا لتجاوز كل ما ليس له علاقة “بالصف الاعلى .

وعن مرتبات المعلمين أوضح وزير التربية والتوجيه ان وزارة المالية اتفقت معهم قبل بداية العام الدراسي علي صرف المرتبات مؤكدا أن موقف المرتبات جيد خاصة أنه سيتم حاليا صرف مرتبي مارس وأبريل ويتبقى شهر محييا وزارة المالية مشيرا إلى ان 60‰ من المرتبات تأتي من المركز .

وحول وضع محلية الدالي والمزموم قال ان بها 8 مراكز اعدت لامتحانات المرحلتين والمرحلة الثانوية فيها مركزين، مؤكدا أن الولاية آمنة وأمنها يتمثل في التعليم والفضل لقوات المسلحة والأمن والشرطة .

وقالت الأستاذة زهراء الفضلي مديرة المرحلة الثانوية إنه تم الاستعداد للامتحانات وكان تحديا كبيرا ونجحنا في نتائج امتحانات الصفية، مضيفة أنه بعد العيد ستتم امتحانات محلية الدالي والمزموم الصفية بسبب ظروف المحلية .

وأكدت الأستاذة احلام محمود مديرة المرحلة الابتدائية جاهزية الوزارة التامة لتنفيذ الامتحان الابتدائي .

شادية الخليفة مديرة المرحلة المتوسطة شكرت المعلمين وقالت نحن نحصد الثمار بفضل القوات المسلحة وهذا العام ستمتحن أول دفعة للمتوسطة ولها اهميتها وجاري الترتيب الدقيق للامتحانات .