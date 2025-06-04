غوتيريش يدعو إلى تحقيق عاجل في الهجوم على قافلة إنسانية بدارفور

مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرات

– طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفتح تحقيق عاجل وشفاف عقب الهجوم الدامي الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية في غرب السودان.

– أسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، وفق ما أفادت الأمم المتحدة.

إدانة الهجوم

– أدان غوتيريش “بأشد العبارات هذا العمل العنيف الرهيب”، مشدداً على أن الهجمات على الطواقم الإنسانية ومنشآتها ومركباتها “يجب أن تتوقف فوراً”.

– دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم.

تفاصيل الهجوم

– من المرجح أن يكون الهجوم قد تم باستخدام طائرة مسيرة، لكن الأمم المتحدة لا تملك حتى الآن تحديداً دقيقاً لجهة المسؤولية عن القصف.

– كانت القافلة المستهدفة تنقل مساعدات غذائية إلى مدينة الفاشر، مركز العمليات الإنسانية في دارفور.

تأثير الهجوم

– أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من المدنيين العاملين أو المرتبطين بالقافلة، إضافة إلى إصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة.

– تجاوز عدد اللاجئين الذين فروا من السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 أربعة ملايين لاجئ، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.

التيار