(سودانير) تطلق عروضاً استثنائية للشعب السوداني على أسعار التذاكر

اطلقت شركة (سودانير)، عروضاً استثنائية للشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. واوضح المدير العام المكلف للشركة، كابتن مازن العوض، أنهم يهدون هذه العروض المميزة بمناسبة العيد المبارك، للشعب السوداني.

وجاءت عروض سودانير كالاتي:

✈️ رحلات من بورتسودان إلى القاهرة

️ التواريخ: 7، 9، 11

السعر: فقط 100 دولار

✈️ رحلات من بورتسودان إلى جدة

️ التواريخ: 4، 5، 7، 11

السعر: 150 دولاراً بدلاً عن 190 دولاراً

✈️ رحلات من بورتسودان إلى الرياض

️ التواريخ: 6، 9، 13

السعر: 180 دولاراً بدلاً عن 233 دولار

السوداني