جامعة دنقلا تنفذ مشروع الأضاحي للعاملين بالجامعة

نفدت جامعة دنقلا مشروع الأضاحي للعاملين بالجامعة، وشهد مدير الجامعة بروفيسور الوليد مصطفي إبراهيم الثلاثاء برئاسة الجامعة بدنقلا توزيع الأضاحي على العاملين وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 335 عاملا بتكلفة كلية بلغت 217 مليون جنيها وسيتم الاستقطاع على 12 شهرا بتمويل من بنك أمدرمان الوطني . وهنأ مدير جامعة دنقلا في تصريح (لسونا) منسوبي الجامعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وأكد أن مشروع الاضاحي في إطار إهتمام الجامعة بالعاملين والمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة عنهم لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد . وأعرب عن تمنياته بأن تعود هذه الأيام المباركات العام القادم والبلاد أكثر أمنا وإستقرارا وتطورا . سونا

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