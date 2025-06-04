اقليم النيل الأزرق يرسل قافلة دعم وإسناد لولاية سنار لمكافحة الكوليرا

استقبل وزير الصحة بولاية سنار، الدكتور إبراهيم العوض، ومدير التأمين الصحي الدكتور أحمد حسين، وفداً من وزارة الصحة والتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق، وصل على رأس قافلة للدعم والإسناد موجهة لولاية سنار للمساهمة في جهود دحر ومكافحة وباء الكوليرا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوأمة المشتركة بين الولايتين، وتقدّم القافلة الدعم والإسناد اللازمين لتعزيز قدرات ولاية سنار في مواجهة هذا الوباء.

وترأس وفد إقليم النيل الأزرق وزير الصحة بالإقليم، الدكتور جمال ناصر، وضمّ قيادات من مختلف الإدارات الصحية ومدير التأمين الصحي بالإقليم، بالإضافة إلى عدد من الإداريين وشركاء الصحة.