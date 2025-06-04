النيل الأبيض تسيير قافلة دعم وإسناد لمتحركات القوات المسلحة بشمال كردفان

سيرت حكومة ولاية النيل الابيض بكافة مكوناتها وقيادات المقاومة الشعبية المسلحة صباح الثلاثاء قافلة دعم وإسناد لمتحركات القوات المسلحة بولاية شمال كردفان بقيادة الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض..

وقال والي النيل الابيض إن القافلة تأتي في إطار مواصلة حكومة الولاية لدعم وإسناد متحركات القوات المسلحة في كافة المحاور وبمشاركة كل محليات بحر ابيض وديوان الزكاة وهي امتداد للقوافل التي قامت بها الولاية لدعم القوات المسلحة مشيرا الي أنها إشتملت علي مواد غذائية ومعينات صحية بدعم من وزارة المالية ووزارة الصحة وجميع محليات الولاية وديوان الزكاة بالولاية.

وحيا قمر شهداء معركة الكرامة والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ علي أمن وإستقرار الوطن وصون مكتسباته مجددا دعمه وسنده للقوات المسلحة حتي تحرير اخر شبر في البلاد من دنس المليشيا المتمردة ومن ثم العمل معها في مرحلة الاعمار والبناء مضيفا أن ولاية النيل الأبيض ستواصل دعمها لحكومة شمال كردفان بالمال و المعينات الخدمية المختلفة لمزيد من الانتصارات للقوات المسلحة والأمن والسلام للمواطنين بشمال كردفان.

و أعرب الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف والي شمال كردفان عن سعادته باستقبال قافلة ولاية النيل الأبيض لمتحركات القوات المسلحة بشمال كردفان لتحرير متبقي السودان من هذه المليشيا الغاشمة.

واستعرض الوالي جهود ولاية النيل الأبيض في تكوين لواء الصياد ودعمه بالمال والرجال والعتاد العسكري في بداياته الأولى بالفرقة الثامنة عشر مشاة بكوستي فكانت النيل الأبيض سباقة في دعم متحركات القوات المسلحة وإسناد ولاية شمال كردفان بالمعينات الصحية طيلة فترة معركة الكرامة واستمرت القوافل بالتدخلات بعد تحرير مدينة أم روابة والرهد.

وقال إن ولايته عاجزة عن الشكر لحكومة وشعب النيل الأبيض وجاري العمل بين الولايتين لرفع مستوى التعاون عبر توقيع تؤامة تخدم مصلحة شعبي كردفان والنيل الأبيض.

من جانبه اشاد اللواء ركن (م) جمال الدين طه بشير رئيس المقاومة الشعبية بولاية شمال كردفان بوقفة اهل بحر أبيض مع القوات المسلحة وتواصل دعمهم لها بالمال والرجال منذ بداية المعركة.

واعرب عن سعادته بوحدة وتعاضد مجتمع بحر ابيض والذي كان أول الداعمين للقوات المسلحة في معركة الكرامة .

و ابان اللواء (م) خالد ابراهيم احمد رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة بالنيل الأبيض أن المقاومة الشعبية والمستنفرين تحت اشراف والي النيل الابيض و تشارك في قافلة دعم وإسناد القوات المسلحة في جميع المحاور بشمال كردفان مؤكدا أن المقاومة الشعبية بالولايتين تشكلان َوقفه قوية خلف القوات المسلحة تحقيقا لشعار “جيش واحد شعب واحد” لدحر المليشيا المتمردة من كل شبر لتراب الوطن العزيز.