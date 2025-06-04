من يقف وراء معاناة المسافرين من الميناء البري بمدينة عطبرة عبر البصات السفرية إلي ولايات السودان الأخري ؟!

■ منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء تتكدس جموع المواطنين وقبلهم البصات السفرية عند البوابات بحثاً عن مدخل ومخرج ..

■ كيف بلغت إدارة الميناء البري في عطبرة هذه الدرجة من التدهور لتحيل متعة السفر من هذا الصرح الجميل إلي كابوس في هذه الأيام بعد أن كانت في السابق لوحة من السلاسة وتبسيط إجراءات السفر للمغادرين والقادمين والبصات علي السواء ..

■ لماذا تتكدس البصات السفرية خارج الميناء البري بهذه الطريقة الفوضوية .. ومن المسؤول عن تعقيد تفويج المركبات في هذه الأيام المباركة ..

■ مايحتاجه المسافرون أن تتدخل السلطات المختصة بولاية نهر النيل بأعجل ماتيسر لمعالجة الخلل الحالي ..وعقب عطلة العيد المبارك تحتاج الطريقة التي يُدار بها الميناء البري إلي جراحة عميقة .. فالأزمة أكبر من واقع المشكلة التي طفت إلي السطح في رحلات العيد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد