عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي يلتقي رئيس مجلس الوزراء

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام الفريق أول الركن شمس الدين كباشي اليوم رئيس الوزراء د.كامل الطيب إدريس.

وقدم عضو السيادي، التهاني لرئيس مجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهمته وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو المزيد من التطور والنماء وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

من جانبه، أكد د.كامل إدريس حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والانتقال بالسودان إلى آفاق أرحب وإنهاء معاناة المواطنين، وقال “سنعمل على خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة والتنمية المنشودة” مشيداً بالانتصارات التي حقتتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة.

وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد، وجهود استدامة السلام والأمن. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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