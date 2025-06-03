أحمد السقا يستعد لأداء فريضة الحج في السعودية مع عمرو سعد وحمادة هلال – صورة

يستعد الفنان أحمد السقا، لأداء فريضة الحج، وذلك بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير.
وشارك أحمد السقا، عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة له رفقة الفنان عمرو سعد والفنان حمادة هلال، بملابس الإحرام استعدادًا لأداء فريضة الحج.
وكان الفنان أحمد السقا، شارك جمهوره مقطع فيديو يحمل رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل خلال الدقائق الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انفصاله عن الإعلامية مها الصغير مؤخرًا.
ونشر «السقا» مقطع الفيديو عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» قائلا: «معنديش مانع تعمل عليا لقطة بس المهم تستحمل مني باقي الفيلم».
المصري اليوم
اسماء عثمان
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