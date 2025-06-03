رئيس مجلس السيادة يؤكد على أهمية ترقية وتعزيز علاقات السودان الخارجية خلال المرحلة المقبلة

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان على أهمية ترقية وتعزيز علاقات السودان الخارجية، بما يسهم ويعزز المصالح المشتركة، والعمل على بناء علاقات تعاون تخدم الأهداف والمصالح الوطنية العليا للسودان خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك لدى وداعه اليوم سفيري السودان لدى كل من أذربيجان وأرتريا، السفير أنس الطيب الجيلاني، والسفير أسامة أحمد عبد الباري، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

وقال السفير أنس سفير السودان لدى أذربيجان في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق إلى أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية وسبل تقويتها، في إطار التعاون والتنسيق المشترك في المواقف الإقليمية والدولية.

وأشار السفير أنس إلى أن، رئيس مجلس السيادة، ثمن مواقف دولتي أذربيجان وأرتريا الداعمة للسودان وهو يخوض معركة الكرامة، وحرصهما على أمن السودان وسيادته ووحدة أراضيه واستقراره.

وقال سيادته “أكدنا خلال اللقاء بأننا سنعمل على بذل الجهود لترقية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون المشترك في كافة المجالات بين السودان وهذه الدول، والمساهمة في تقديم مشروعات لمرحلة ما بعد الحرب لإعمار وتأهيل وبناء ما دمرته المليشيا الإرهابية المتمردة”.

سونا