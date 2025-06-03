نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس مجلس الوزراء

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وأثنى على قبوله بمهام رئيس الوزراء في الوقت الدقيق الذي تمر به البلاد.

وأكد عقار أن رئيس مجلس الوزراء سيجد كل الدعم والتعاون البنّاء من أعضاء مجلس السيادة بما يمكنه من أداء مهامه علي الوجه الأمثل.

وتطرق اللقاء لقضايا الخدمة المدنية وتسيير دولاب الدولة وأهمية تنسيق الجهود لزيادة فاعلية الجهاز التنفيذي ورسم السياسات لإدارة الموارد و إنعاش الاقتصاد الوطني وتفعيل آليات محاربة الفساد، وأمن على أهمية دور النساء والشباب في تأسيس سودان المستقبل.

وبحث اللقاء علاقات السودان الخارجية وكيفية بناء علاقات سليمة تراعي مصالح السودان وتحفظ توازنه الإقليمي والدولي فضلا عن كيفية المحافظة على اتفاق سلام جوبا. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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