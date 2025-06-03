مناوي يتهم “الدعم السريع” بتفجير قافلة إغاثة في الكومة ويحذر من “إبادة جماعية” في دارفور

اتهم مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، ميليشيا الدعم السريع بـ”تنفيذ هجوم إرهابي” على قافلة إغاثة تتبع برنامج الغذاء العالمي في منطقة الكومة، في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية بالمنطقة.

تفاصيل الهجوم المروّع

كشف مناوي في بيان صدر مساء الثلاثاء أن الميليشيا:

– هاجمت القافلة بعد رفض طاقمها تغيير مسارها عن مدينة الفاشر المحاصرة

– أطلقت النار على عمال الإغاثة ما أدى لمقتل عدد منهم

– قامت بعمليات نهب منهجية للشاحنات الناجية من الحريق

– حاولت “تضليل الرأي العام” بإلقاء التهمة على الجيش السوداني

اتهامات خطيرة

وجه حاكم دارفور اتهامات جسيمة تشمل:

1. “نشر سياسة الإبادة الجماعية” ضد سكان الفاشر المحاصرين منذ عام

2. التنسيق مع “عناصر مفصولة من برنامج الغذاء العالمي” لتعطيل الإغاثة

3. استغلال الضربات العسكرية “لتزييف الحقائق إعلاميًا”

سياق إجرامي متسلسل

أشار البيان إلى أن الهجوم يأتي بعد:

– استهداف مخازن برنامج الغذاء العالمي في الفاشر قبل أيام

– “ممارسة سياسة التجويع المنظم” ضد المدنيين

– وجود “دول داعمة للميليشيا” وفق تصريحات مناوي

التيار