بعد عامين من التوقف بسبب الحرب.. شرطة مرور الخرطوم تدشن تفويج المركبات السفرية بالميناء البري

دشنت دائرة المرور السريع بالإدارة العامة لشرطة المرور بولاية الخرطوم تفويج المركبات السفرية لعيد الاضحي المبارك بالميناء البري بالخرطوم بعد توقف دام عامين بسبب الحرب.

وأكد اللواء شرطة/ فيصل كباشي مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة خلال مخاطبته الاحتفال بحضور ممثل والي ولاية الخرطوم المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، أكد أن برنامج هذا العام يجئ بعد ان تحررت ولاية الخرطوم من دنس التمرد حيث درجت الإدارة العامة للمرور إقامة البرنامج سنويا في إطار تعزيز السلامة المرورية بالتزامن مع فترة الاعياد .

لافتا بأن برنامج تفويج المركبات يجي هذا العام تحت شعار ( بالتفويج نصل بامان .. عيدنا نصر واطمئنان) حيث تم الاعداد جيدا لنجاح التفويج تحت اشراف (255) ضابطا وأكثر من (ألفين) ضابط صف وجندي بجانب تخصيص (190) دورية مرور للرقابة والاشراف من أجل تحقيق السلامة المرورية في الطرق القومية .

وطالب سائقي المركبات السفرية بالتأني في القيادة والالتزام بالسرعة المحددة وعدم التخطئ الخاطئ و الانصياع لأرشادات رجال المرور حرصا علي سلامة المواطنين، مطالبا الركاب بالتبليغ الفوري في أقرب نقطة ارتكاز مرور في حال تهور أي سائق في القيادة.

من جانبه ثمن مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم (ممثل مدير شرطة الولاية) اللواء شرطة/ عبد الكريم محمدو ثمن عودة الميناء البري للعمل مرة اخري بعد عامين من رحلة انقطاع بسبب الحرب، متمنيا ان يصل جميع الركاب لوجهتهم المحددة وان يلتزم سائقي البصات بإرشادات للمرور وعدم الاستعجال للوصول، مشيرا بأن الشرطة قد أعدت ايضا برنامجا للسلامة المرورية في العودة العكسية للمواطنين من الولايات عقب عطلة العيد.

سونا