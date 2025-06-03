«استلفهم لعلاج والده».. سيدة أمام محكمة الأسرة: «رفض يرجع لي 75 جرام دهب»

أقامت سيدة شابة دعوى رد «قائمة المنقولات الزوجية» ومشغولات ذهبية بلغ وزنها 75 جراما لكون زوجها طلبها منها على سبيل السلفة لبيعه وعلاج والده المريض إلا أنه عقب ذلك ظل تهرب منها ورفض سداد قيمة المشغولات الذهبية رغم أن معه مبالغ مالية يتمكن من خلالها من رد المبلغ.

وتابعت المدعية: «منذ زواجنا وأقف بجانبه ودائما أقترض مبالغ مالية لمساعدته لحد ما جت اللحظة اللي طلب مني فيها أدي له دهبي، بحجة إن أبوه تعبان وعنده سرطان، ومحتاج فلوس للعلاج، وعدني انه أول ما يقف على رجله هيرجعهولي».

وتابعت: «لكن الأيام مرت، وعدت سنتين، والدهب لا رجع ولا حتى اتفتح فيه كلام، وحصل الطلاق بينا بشكل ودي بعد ما استحالت الحياة بينا بسبب تفضيله لأهله في التفاصيل حتى على حساب بيته ومراته وابنه.. أبوه مريض ومحتاج للرعاية، لكن انا كمان ليا حق عليه».

وذكرت المدعية: «ضحيت من أجله وحاولت بكافة الطرق مساعدته، كنت أحرم نفسي من كل شيء من أجل إرضائه وتوفير مبالغ مالية لمساعدة عيلته، وفى النهاية ظل يتهمنى بأنى لم أقف معه في شدته، حتى انفصلنا».

المصري اليوم