حكم بالسجن المؤبد على أجنبي من جنوب السودان متعاون مع القوات المتمردة

أصدرت محكمة جنايات بحري شمال برئاسة مولانا هاشم حسن قاضي المحكمة العامة حكما بالسجن المؤبد (عشرون عاما) والغرامة مبلغ 1000000 مع الإبعاد من السودان عقب إنقضاء فترة العقوبة المقررة في مواجهة المتهم (سايمون دينق قرنق) ذلك بعد ان ادانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم )(1499 /2025) لمخالفته نص المواد (51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 م إثارة الحرب ضد الدولة و(30) من قانون الجوازات والهجرة . صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الادعاء أمام المحكمة وكيل أول النيابة مولانا عزالدين حسين . سونا

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