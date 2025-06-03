بنك البلاد يحصد “الدرع الفضي” من يوتيوب كأول مؤسسة مالية سعودية

حقق بنك البلاد إنجازاً بحصوله على جائزة “الدرع الفضي” من يوتيوب، بعد تجاوز عدد المشتركين في قناته الرسمية على منصة يوتيوب حاجز 100,000 مشترك، ليصبح أول مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية تنال هذا التكريم العالمي.

جاء هذا التتويج ثمرة جهود استراتيجية متميزة بقيادة قطاع التسويق والتواصل في بنك البلاد، حيث تم التركيز على تقديم محتوى رقمي توعوي ومبتكر يرتقي بتجربة الجمهور. شملت هذه الجهود إنتاج فيديوهات احترافية تناولت التوعية المالية، المنتجات والخدمات الرقمية المتطورة، والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب التعاون مع نخبة من المؤثرين الرقميين لإثراء المحتوى، مما ساهم في بناء الثقة بالعلامة التجارية وتعميق التفاعل مع العملاء.

وعبّر الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، عن فخره بالإنجاز، قائلاً: “نحتفل بحصولنا على جائزة الدرع الفضي من يوتيوب كأول بنك سعودي ينال هذا التكريم، وهو ما يبرز التزامنا بتقديم محتوى إبداعي ونوعي يعزز الوعي المالي ويؤكد ريادتنا في التواجد الرقمي ضمن القطاع المالي السعودي”.

جريدة المدينة