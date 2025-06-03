رئيس عام المحاكم والوفد المرافق يتفقدون المحاكم بسنار

أوضح رئيس عام دائرة المحاكم بالسودان مولانا أحمد صديق أن الغرض من زيارة ولاية سنار هو الوقوف على حجم الدمار الذي سببته الحرب بالإضافة إلى تفقد أحوال العاملين والشرطة القضائية والقضاة بالجهاز القضائي، مبيناً انهم عقدوا سلسلة من الاجتماعات كانت مخرجاتها الارتقاء بالعمل القضائي والحرص على تحقيق سيادة القانون في الدولة عقب تعرضها للأذى والألم جراء الحرب.

من جانبه أكد مولانا معاوية عبدالقادر أحمد رئيس الجهاز القضائي ولاية سنار أن زيارة رئيس عام دايرة المحاكم والوفد المرافق لسيادته غطت جميع محاكم الجهاز بولاية سنار بغرض الاطمئنان على سير العمل وتسهيل أعبائه.

فيما أبان مولانا عبدالله العاقب رئيس دائرة المحكمة العليا ولاية سنار أن عمل دائرة المحكمة العليا انطلق من ولاية سنار بجهود مقدرة من والي ولاية سنار والمدير التنفيذي لمحلية سنجة حيث خصصا مقر للدائرة بمدينة سنجة وباتت القضايا تنظر بالولاية بدلاً عن مدني في ولاية الجزيرة َوتم نقل ملفات كل القضايا إلى سنجة الشيء الذي أسهم في تقصير الظل الإداري .

وحيا اهتمام الوفد الزائر بقيادة رئيس عام المحاكم العليا وتفقدهم للمحاكم وحرصهم على سير العدالة موجهاً صوت شكر لرئيس القضاء بالسودان، ورئيس عام دايرة المحاكم والأمين العام والوفد الزائر .

ورافق الوفد اللواء شرطة جمال عبدالوهاب مدير عام الشرطة القضائية، ومنسوبو رئاسة الجهاز القضائي ولاية سنار وممثل مدير شرطة الولاية والمحلية العميد شرطة حقوقي فيصل محمد أحمد الفكي مدير شرطة محلية سنار.