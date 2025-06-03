القوة الصلبة لم تقاتل مليشيا وعصابات التمرد بعد !!
■ ماتعلمه الدول والمتظمات الداعمة والراعية لعصابة آل دقلو أنّ قوتهم الصلبة قد أُبيدت عن آخرها والذين يقودون ويحاربون في صفوف المليشيا الان هم من حثالة المجرمين والناقمين وعتاة المجرمين من القتلة وأصحاب السوابق والمؤبد الذين كسرت المليشيا السجون ووضعت في أيديهم السلاح وعلي كتوفهم النياشين والرتب الفالصو ..
■ ما يعلمه القاصي والداني أن الآلة الحربية وحدها لا تقاتل .. وحرب الشعب والجيش السوداني الآن مع الإمارات ودول الشر التي تحاربنا بالمسيّرات الاستراتيجية .. لاوجود لمايسمي بالتمرد السريع .. نحن آمام النسخة الرديئة من البيادق والأسلحة المستأجرة ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر كسرت المليشيا السجون ووضعت في أيديهم السلاح وعلي كتوفهم النياشين والرتب الفالصو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.