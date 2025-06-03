القوة الصلبة لم تقاتل مليشيا وعصابات التمرد بعد !!

■ ماتعلمه الدول والمتظمات الداعمة والراعية لعصابة آل دقلو أنّ قوتهم الصلبة قد أُبيدت عن آخرها والذين يقودون ويحاربون في صفوف المليشيا الان هم من حثالة المجرمين والناقمين وعتاة المجرمين من القتلة وأصحاب السوابق والمؤبد الذين كسرت المليشيا السجون ووضعت في أيديهم السلاح وعلي كتوفهم النياشين والرتب الفالصو ..

■ ما يعلمه القاصي والداني أن الآلة الحربية وحدها لا تقاتل .. وحرب الشعب والجيش السوداني الآن مع الإمارات ودول الشر التي تحاربنا بالمسيّرات الاستراتيجية .. لاوجود لمايسمي بالتمرد السريع .. نحن آمام النسخة الرديئة من البيادق والأسلحة المستأجرة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد