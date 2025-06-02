هل تتعرض مصر لزلازل عنيفة قريبًا؟ القومي للبحوث الفلكية يرد

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أن مصر تسجل زلازل بشكل يومي ومستمر، إلا أن أغلبها لا يشعر بها المواطنون، بسبب البعد عن الكتل السكانية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن تأثير الزلازل في مصر ضعيف بطبيعته، ومعظم الزلازل المسجلة لا تشكل خطرًا حقيقيًا على السكان أو البنية التحتية.

مناطق معتادة للنشاط الزلزالي

أشار الهادي إلى أن هناك مناطق معروفة بالنشاط الزلزالي، مثل خليج السويس، حيث تم رصد زلزال مؤخرًا قرب مدينة الغردقة، لكنه مر دون أن يشعر به السكان بسبب وقوعه بعيدًا عن التجمعات السكنية.

أكد الدكتور شريف الهادي أن درجة الشعور بالزلزال لا تعتمد فقط على قوته (مثل درجة ريختر)، بل تتأثر أيضًا بـموقع الزلزال وقربه من المناطق المأهولة، موضحًا:

يمكن أن يشعر الناس بزلزال بقوة 2 ريختر إذا كان قريبًا من السكان.

وقد لا يشعرون بزلزال بقوة 5 أو حتى 6 ريختر إذا وقع في مناطق نائية أو في البحر.

عادةً يبدأ الإحساس بالهزات من قوة 3.5 ريختر فأعلى إذا كانت قريبة من العمران.

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