مي عمر تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة في دبي | شاهد الصور

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها في دبي.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة، بنقوشات الورد والألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

نسقت مي عمر مع إطلالتها جاكت جينز، وحذاءً مسطحا باللون البيج، كما ظهرت بحقيبة يد كبيرة الحجم ذات لون أزرق متناسق مع ملابسها.

وتزينت مي عمر بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

صدى البلد