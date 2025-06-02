أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بان عطلة عيد الاضحى المبارك، ستبدا اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5/6/2025 وحتى الخميس الموافق 12/6/2025، على ان يزاول العاملون أعمالهم يوم الأحد الموافق 15/6/2025 وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية بالدولة.

سيصدر محافظ بنك السودان المركزي منشورا لتنظيم العمل في قطاع المصارف أثناء العطلة.

وتهنئ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذه المناسبة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بعيد الاضحى المبارك ، داعية الله تعالى ان يعيده وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء: عطلة عيد الاضحى الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.